Китай обвинил США в ухудшении отношений между военными

ПЕКИН, 27 сен — РИА Новости. Китай придает большое значение отношениям вооруженных сил КНР и США, однако последние "ошибочные" действия в отношении китайских военных нанесли этим связям значительный ущерб, ответственность за который полностью лежит на Вашингтоне, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.
В связи с действиями Вашингтона Китай принял решение немедленно отменить визит в США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) Шэнь Цзиньлуна. Появились сообщения, что визит главы минобороны КНР Вэй Фэнхэ в США, планируемый до конца года, также может быть отменен.
По его словам, "Китай требует, чтобы США на основе зрелого и разумного подхода предприняли конкретные меры по созданию благоприятных условий для обменов и сотрудничества между армиями двух стран".
Представитель ведомства подчеркнул, что нынешняя проблема возникла из-за ошибочных действий американской стороны, поэтому США должны немедленно исправить эту ошибку и отменить введенные санкции, чтобы устранить помехи нормального развития отношений армий двух стран.