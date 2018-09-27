Китай обвинил США в ухудшении отношений между военными

ПЕКИН, 27 сен — РИА Новости. Китай придает большое значение отношениям вооруженных сил КНР и США, однако последние "ошибочные" действия в отношении китайских военных нанесли этим связям значительный ущерб, ответственность за который полностью лежит на Вашингтоне, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

На прошлой неделе США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года.

В связи с действиями Вашингтона Китай принял решение немедленно отменить визит в США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) Шэнь Цзиньлуна. Появились сообщения, что визит главы минобороны КНР Вэй Фэнхэ в США, планируемый до конца года, также может быть отменен.

"Китай всегда придерживался позитивного подхода в отношении поддержания контактов между военными США и КНР на всех уровнях. Ответственность за ущерб, нанесенный отношениям ВС двух стран, полностью лежит на американской стороне", — заявил представитель военного ведомства Жэнь Гоцян.

По его словам, "Китай требует, чтобы США на основе зрелого и разумного подхода предприняли конкретные меры по созданию благоприятных условий для обменов и сотрудничества между армиями двух стран".

"Китайская сторона придает большое значение развитию отношений между вооруженными силами двух стран, но никогда не примет иностранного вмешательства и угроз, решения Китая, основанные на обеспечении своих национальных интересов, непоколебимы", — добавил он.

Представитель ведомства подчеркнул, что нынешняя проблема возникла из-за ошибочных действий американской стороны, поэтому США должны немедленно исправить эту ошибку и отменить введенные санкции, чтобы устранить помехи нормального развития отношений армий двух стран.