Frontex начало тестировать беспилотники для наблюдения за границами ЕС

ВАРШАВА, 27 сен — РИА Новости. Европейское агентство по контролю границ Frontex начало тестировать беспилотные летательные аппараты для пограничного наблюдения, говорится в сообщении организации.

"На этой неделе Frontex приступило к тестированию использования дистанционно пилотируемых авиационных систем (RPAS) в Греции, Италии и Португалии для мониторинга внешних границ Европейского союза", — говорится в сообщении.

Агентство проверит беспилотные летательные аппараты "в нескольких операционных ситуациях". К ним относятся наблюдение за морем, поддержка поисково-спасательных операций, обнаружение судов, подозреваемых в преступной деятельности, например, контрабанде наркотиков и оружия, обмен информацией с несколькими пользователями в режиме реального времени.

В Греции тестовый процесс, начавшийся на этой неделе, поддерживается Греческой береговой охраной в сотрудничестве с управлением гражданской авиации Греции и ВВС. В Италии тесты, которые находятся на последнем этапе подготовки, пройдут при поддержке полиции.

Авиационные системы, которые тестирует Frontex, оснащены оборудованием наблюдения, включая тепловизоры и радары. Тестирование в Греции и Италии планируется завершить в этом году.

В Португалии агентство использует беспилотные летательные аппараты меньшего размера для наблюдения за Северным Атлантическим океаном и обмена этой информацией в режиме реального времени. Эта возможность позволяет быстрее реагировать на трансграничную преступность, особенно контрабанду наркотиков, отмечает организация.