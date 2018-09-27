Frontex начало тестировать беспилотники для наблюдения за границами ЕС

ВАРШАВА, 27 сен — РИА Новости. Европейское агентство по контролю границ Frontex начало тестировать беспилотные летательные аппараты для пограничного наблюдения, говорится в сообщении организации.
Агентство проверит беспилотные летательные аппараты "в нескольких операционных ситуациях". К ним относятся наблюдение за морем, поддержка поисково-спасательных операций, обнаружение судов, подозреваемых в преступной деятельности, например, контрабанде наркотиков и оружия, обмен информацией с несколькими пользователями в режиме реального времени.
Авиационные системы, которые тестирует Frontex, оснащены оборудованием наблюдения, включая тепловизоры и радары. Тестирование в Греции и Италии планируется завершить в этом году.
В Португалии агентство использует беспилотные летательные аппараты меньшего размера для наблюдения за Северным Атлантическим океаном и обмена этой информацией в режиме реального времени. Эта возможность позволяет быстрее реагировать на трансграничную преступность, особенно контрабанду наркотиков, отмечает организация.