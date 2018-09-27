В Китае назвали стратегию США по кибербезопасности безосновательной

ПЕКИН, 27 сен — РИА Новости. Стратегия США по кибербезопасности, в которой Россия и Китай обозначены в качестве основных угроз, не имеет под собой оснований и является отражением менталитета холодной войны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшие в его распоряжение, сообщил, что Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и считаем, что этот доклад ни на чем не основанные небылицы, документ изобилует идеями холодной войны, Китай в связи с этим выражает решительный протест", — заявил Жэнь Гоцян.

Он подчеркнул, что "Китай всегда ратовал за обеспечение мира в киберпространстве, выступал против интернет-войн и гонки кибервооружений". "США с одной стороны активно развивают свои наступательные возможности в киберпространстве, но с другой стороны — необоснованно обвиняют другие страны, это типичный образец двойных стандартов", — подчеркнул представитель Минобороны КНР.