Порошенко нашел покупателя для своего судостроительного завода

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Судостроительный завод "Кузница на Рыбальском", акциями которого владеет президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко, покупает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, сообщает в четверг интернет-издание "theБабель" со ссылкой на источники.

Ранее пресс-служба судостроительного завода сообщила, что фонд, управляющий активами Порошенко, договорился о продаже "Кузницы на Рыбальском" украинскому покупателю и ждет разрешения со стороны антимонопольной службы. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко подтвердил в соцсети Facebook, что этот фонд управляет активами Порошенко.

"Президент Петр Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко продают свои акции завода "Кузница на Рыбацком". Покупатель — главный акционер группы "ТАС" Сергей Тигипко", — сообщило интернет-издание.

По его данным, Тигипко приобретет пакет акций Порошенко (83%) и Кононенко (11,5%). Как отмечается, на завод было четыре претендента: компании из Турции, Центральной Европы и две украинские.

Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.