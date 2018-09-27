Эксперт считает совпадением одинаковые костюмы Трампа и Порошенко

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Появление президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко в одинаковых костюмах, рассмешившее пользователей социальных сетей, является обычным совпадением, считает Владимир Делов, доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Делов отметил, что в мужской моде преобладает консервативный подход. "В женской среде прийти в одинаковых платьях является плохим тоном. Мужской темный костюм – это стандарт", — сказал эксперт. Белые рубашки и красные галстуки он считает совпадением. По словам эксперта, оба лидера позиционируют себя как энергичные, активные личности, хотят выделиться. Отсюда и красный цвет их галстуков – цвет агрессии.

Пресс-секретарь Порошенко Станислав Цеголко опубликовал в понедельник в своем Twitter фотографию со встречи Генассамблеи ООН, где лидеры двух стран позируют с первыми леди Меланьей Трамп и Мариной Порошенко, при этом президенты выглядели идентично: черные пиджаки, белые рубашки и красные галстуки. Фото вызвало большой резонанс в соцсетях.

У каждого большого чиновника обязательно есть помощник, который подсказывает ему, как лучше одеться, как выглядеть в какой-либо обстановке, отметил Делов. Зачастую речь идет о том, чтобы из-за цвета одежды и аксессуаров не попасть на фото и видео в противотон. "Поэтому консультанты часто советуют в определенных условиях надевать какие-либо определенные аксессуары", — говорит политолог.