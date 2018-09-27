Порошенко хотел понравиться Трампу, надев такой же костюм, считает эксперт

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Замруководителя Общественной палаты РФ, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе не исключает, что президент Украины Петр Порошенко хотел понравиться Дональду Трампу, надев такой же костюм и галстук, как у президента США.

Ранее пользователей соцсетей рассмешил снимок американского и украинского президентов в одинаковых костюмах и галстуках, сделанный на полях сессии ГА ООН.

"Для американцев красный галстук – это очень характерно. А Трамп вообще любит красные галстуки. Но я не исключаю, что красный галстук Порошенко – это сигнал, чтобы понравиться Трампу. Вполне может быть. Красный галстук сейчас уже мало кто носит", — сказал Орджоникидзе РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, принято ли заранее оговаривать внешний вид лидеров в ходе встречи, он заявил: "Никогда, нет. У каждого свой протокол. А президенту вообще никто не может сказать, как ему одеваться".

Комментируя заявления украинской стороны о том, что зал аплодировал после выступления Порошенко на ГА ООН, Орджоникидзе указал, что овации являются достаточно рядовым делом для выступлений на этой площадке.

"На Генассамблее бывают аплодисменты. На моей памяти серьезные аплодисменты были очень часто лидерам Советского Союза и России", — сказал Орджоникидзе.

"Взрыв аплодисментов был, я помню, когда выступал Фидель Кастро. Это было эмоционально окрашенное красивое выступление с антиамериканским зарядом. Подавляющее большинство стран, которые не могут себе позволить роскошь открыто выразить неудовольствие "большим дядей", который давит на них сверху, тогда аплодировали", — вспомнил бывший замгенсека ООН.