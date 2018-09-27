Порошенко хотел понравиться Трампу, надев такой же костюм, считает эксперт

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Замруководителя Общественной палаты РФ, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе не исключает, что президент Украины Петр Порошенко хотел понравиться Дональду Трампу, надев такой же костюм и галстук, как у президента США.
"Для американцев красный галстук – это очень характерно. А Трамп вообще любит красные галстуки. Но я не исключаю, что красный галстук Порошенко – это сигнал, чтобы понравиться Трампу. Вполне может быть. Красный галстук сейчас уже мало кто носит", — сказал Орджоникидзе РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, принято ли заранее оговаривать внешний вид лидеров в ходе встречи, он заявил: "Никогда, нет. У каждого свой протокол. А президенту вообще никто не может сказать, как ему одеваться".
"На Генассамблее бывают аплодисменты. На моей памяти серьезные аплодисменты были очень часто лидерам Советского Союза и России", — сказал Орджоникидзе.
"Взрыв аплодисментов был, я помню, когда выступал Фидель Кастро. Это было эмоционально окрашенное красивое выступление с антиамериканским зарядом. Подавляющее большинство стран, которые не могут себе позволить роскошь открыто выразить неудовольствие "большим дядей", который давит на них сверху, тогда аплодировали", — вспомнил бывший замгенсека ООН.