Польский суд обязал премьера опровергнуть заявление об оппозиции

ВАРШАВА, 27 сен — РИА Новости. Апелляционный суд обязал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого опровергнуть его заявление об оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Речь идет о словах, произнесенных Моравецким во время встречи с жителями Свебодзина 15 сентября. Премьер заявил, что во время нахождения у власти предыдущего правительства — коалиционного правительства "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии (PO-PSL) — не строились мосты и дороги. Ныне оппозиционная "Гражданская платформа" подала иск против Моравецкого. Суд первой инстанции его отклонил, однако апелляционный суд принял сторону оппозиционной партии.

Апелляционный суд, решение которого является окончательным, обязал премьер-министра опровергнуть слова, "на тему строительства дорог во времена правительства PO-PSL".

Пресс-секретарь правительства Польши Иоанна Копчиньская в свою очередь заявила, что решение суда будет выполнено. При этом она отметила, что премьер не обязан извиняться за свои слова.

"Мы уважаем решение суда. В соответствии с его решением мы опубликуем соответствующее опровержение, но премьеру Моравецкому не нужно извиняться перед оппозицией. Главные претензии РО были отклонены", — написала она в Twitter.