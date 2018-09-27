Сквер в Брюсселе назвали именем убитого британского депутата

БРЮССЕЛЬ, 27 cен — РИА Новости, Александр Шишло. Один из скверов в центре Брюсселя назвали именем убитого депутата британского парламента Джо Кокс, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Парламентарий-лейборист Кокс была смертельно ранена днем 16 июня 2016 в городке Берстолл близ города Лидс в Западном Йоркшире. 41-летняя Кокс, у которой осталось двое маленьких детей, проводила в Берстолле встречи с избирателями. Уже в больнице депутат скончалась от ран. Британский суд признал виновным в убийстве и приговорил к пожизненному заключению 52-летнего британца Томаса Мэйра, который на суде требовал называть его "смертью предателям, свободой для Британии".

"Решение назвать сквер в Брюсселе именем Джо Кокс является свидетельством, что она никогда не будет забыта", — сказал Схинас.

Кокс в течение двух лет жила в Брюсселе, где работала помощницей одного из британских депутатов Европарламента.