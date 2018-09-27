Кальюлайд рассказала, почему Эстония должна стать членом Совбеза ООН

ТАЛЛИНН, 27 сен — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд с трибуны Генассамблеи ООН заявила, что ее страна должна стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, чтобы "использовать свои возможности для решения мировых проблем".

По сообщению Sputnik Эстония, в пользу кандидатуры Эстонии Кальюлайд привела три довода: эмпатию, равенство и эффективность.

В качестве яркого примера "эффективности" Кальюлайд рассказала о Дне всемирной уборки, — инициативе, которая впервые возникла в Эстонии. "Десять дней назад я собирала в парке украинского города Днепр шприцы и пустые бутылки. Если хочешь что-то изменить, надо просто встать и самому сделать это", — сообщила она.

Под "эмпатией" Кальюлайд имела в виду "солидарность Эстонии со всеми, кого затрагивают конфликты, терроризм и насилие". "Мы со своей стороны протягиваем руку с гуманитарной помощью, практическими советами в Африке и на Ближнем Востоке. Мы делаем, что можем, но есть такое чувство, что этого недостаточно", — сказала Кальюлайд, ранее "благословившая" украинских военных на дальнейшее продолжение так называемой "АТО"* в Донбассе.

Отдельной темой выступления президента Эстонии стало использование права вето постоянными членами Совета безопасности ООН — Россией, Китаем, США, Великобританией и Францией. Она поддержала инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил создать механизм ограничения права вето постоянных членов Совбеза в случае "крупномасштабных преступлений".

"Перед лицом больших человеческих страданий постоянные члены Совбеза должны добровольно воздерживаться от использования вето", — заявила Керсти Кальюлайд.

* "Антитеррористическая операция" — так Киев официально именует свои военные действия против жителей Донбасса, объявивших независимость региона после совершения государственного переворота на Украине в 2014 году.

Правом вето в Совете Безопасности ООН обладают только пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (СБ): Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Право вето позволяет им отвергнуть проект любой содержательной резолюции ООН независимо от уровня поддержки. Вето считается наложенным, если какой-либо из постоянных членов подает голос "против" той или иной резолюции.

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