Посол Турции призвал не сводить отношения Москвы и Анкары лишь к экономике

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Москва и Анкара стремятся довести двусторонний торговый оборот до 100 миллиардов долларов, однако развитие отношений между странами не должно сводиться только к экономике, важно развивать гуманитарные связи, заявил в четверг посол Турции в РФ Хюссейн Дириоз.
"Наше стратегическое партнерство развивается во всех областях… Торговый оборот между странами последние несколько лет активно растет, и мы надеемся достичь той цели, которую нам поставили два президента — вывести товарооборот на 100 миллиардов долларов. Но нам недостаточно развивать только стратегические экономические проекты, приоритет — это гуманитарные связи, ведь именно они определяют близость народов. Надеюсь, что 2019 год, который станет перекрестным годом в области культуры, заложит новые основы для дальнейшего развития наших добрососедских отношений", — отметил посол Турции.