В Одессе женщина устроилась на работу в банк и сразу ограбила его

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Одессе украинка устроилась на работу в банк и ограбила его через четыре дня, пишет УНИАН со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что женщина откликнулась на вакансию по объявлению с нового мобильного номера, успешно прошла собеседование под чужим именем и была принята на стажировку.

После этого злоумышленница в течение четырех дней находилась под присмотром сотрудников банка и "втиралась в доверие", а в первый же день самостоятельной работы украла 100 тысяч гривен и скрылась.

Подозреваемую задержали, по факту кражи возбуждено уголовное дело. В ходе расследования также выяснилось, что женщину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.