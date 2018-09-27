Осужденный в Белоруссии за шпионаж украинец прошел медобследование

МИНСК, 27 сен — РИА Новости. Осужденный в Белоруссии за шпионаж украинец Павел Шаройко прошел медицинское обследование, которое не выявило никаких патологий, заявил заявил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Весной этого года украинский гражданин Шаройко был приговорен в Белоруссии к восьми годам заключения за шпионаж.

"Осужденному украинскому гражданину на прошлой неделе проведено полноценное медицинское обследование в учреждении здравоохранения со всеми предусмотренными лабораторными исследованиями. Он осмотрен рядом профильных специалистов, и никаких патологий у него не выявлено", — сказал Глаз журналистам, комментируя звучащие в украинской Верховной раде заявления о проблемах со здоровьем у Шаройко.

Он также заявил, что Белоруссия выполняет свои обязательства по консульскому доступу украинских дипломатов к Шаройко.

"Мы выполняем все свои обязательства в рамках консульской конвенции между Беларусью и Украиной. Абсолютно все просьбы о консульском доступе к осужденному гражданину Украины нами удовлетворяются", — подчеркнул Глаз.

По его словам, "сотрудники посольства Украины посещали его уже пять раз". "Более того, другие вопросы также решаются в рамках законодательства в благоприятном ключе", — добавил пресс-секретарь.

В конце прошлого года КГБ Белоруссии сообщил о задержании Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В декабре 2017 года председатель комитета Валерий Вакульчик сообщал, что уголовное дело в отношении Шаройко находится на завершающей стадии, так как "к моменту его задержания уже была собрана исчерпывающая доказательная база". Верховный суд Белоруссии 12 февраля объявил о рассмотрении в закрытом режиме уголовного дела, другая информация на протяжении всего процесса не озвучивалась.