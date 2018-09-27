БРЮССЕЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийские полицейские являются одними из самых низкооплачиваемых работников госсектора, пишет в четверг газета Dernière Heure.

Издание отмечает, что зарплата у стражей порядка в Бельгии ниже, чем у административных работников третьей категории (получивших среднее образование), номинальная заработная плата которых составляет от 15 тысяч 266 евро до 28 тысяч 159 евро в год, и даже ниже, чем у тюремных надзирателей, которым начисляют от 15 тысяч 530 евро до 25 тысяч 500 евро. Среднестатистический же сотрудник полиции получает "грязными" от 14 тысяч 253 евро до 22 тысяч 285 евро в год.

"Нервы у бельгийских полицейских натянуты до предела", — приводит в этой связи газета слова генсека Национального профсоюза работников полиции и служб безопасности Тьерри Белена.

В ситуации, когда приходится "остужать горячие головы", он намерен в срочном порядке добиться от властей повышения зарплаты полицейским.

Другой острой проблемой бельгийской полиции является нехватка личного состава. По данным профсоюза, федеральной службе требуются 1610 агентов, районным комиссариатам — 2097, в том числе более 540 — в Брюсселе. Кадровый дефицит приводит к тому, что полиция вынуждена сокращать патрульную деятельность.

Общая численность работников полиции в Бельгии, включая гражданских лиц, составляет около 40 тысяч человек.