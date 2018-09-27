Лавров и глава МИД Суринама подписали соглашение об отмене виз

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Суринам Илдиз Дебора Поллак-Бигли подписали соглашение о безвизовом режиме и Меморандум о сотрудничестве на полях ГА ООН в среду, сообщает в четверг МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Суринам об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках их граждан и меморандум о сотрудничестве между министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством иностранных дел Республики Суринам", — сообщает российское дипведомство.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего политического диалога, "развития торгово-экономических связей, взаимодействия России и Суринама в ООН, основным аспектам сотрудничества России с латиноамериканскими и карибскими странами, а также их интеграционными объединениями".