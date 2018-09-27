Лавров на полях ГА ООН обсудил с Гутеррешем ситуацию в Сирии и на Украине

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в среду обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии, на Украине, повышение роли ООН в урегулировании кризисных ситуаций, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам деятельности ООН, а также международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Обсуждены практические шаги по повышению эффективности коллективных усилий на направлении миротворчества, мирного урегулирования кризисных ситуаций, повышения роли ООН и ее Совета безопасности в этом процессе", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также, как отмечают в министерстве, "стороны выразили общее мнение, что прогресс в урегулировании кризисов зависит от готовности государств-членов ООН предпринимать консолидированные шаги на основе международного права, целей и принципов Устава ООН".