Лавров на полях ГА ООН встретился с МИД Доминиканской Республики

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с министром иностранных дел Доминиканской Республики Мигелем Варгасом Мальдонадо, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств провели конструктивный обмен мнениями по ключевым аспектам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также вопросам взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках, в том числе с учетом избрания Доминиканской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2019-2020 гг.", — сообщает официальный сайт дипведомства.