Экс-губернатор штата в Мексике получил девять лет тюрьмы за отмывание денег

МЕХИКО, 27 сен – РИА Новости. Федеральный суд Мексики приговорил в среду вечером бывшего губернатора штата Веракрус Хавьера Дуарте к девяти годам тюрьмы за отмывание денег и организацию преступного сообщества.

Также Дуарте выплатит штраф в размере всего 59 тысяч песо (около 3 тысяч долларов), у него будут конфискованы 40 объектов собственности, в том числе квартиры и земельные участки. Экс-губернатор сам признал себя виновным и пробудет в тюрьме до 2026 года.

За шесть лет пребывания на посту главы Веракруса Дуарте подвергался критике как за предполагаемую коррупцию в рядах своей администрации, так и за нераскрытые дела по резонансным убийствам в регионе. В середине октября 2016 года тогда еще глава штата, обвиняемый в коррупционных преступлениях, подал прошение о временном отстранении от должности для проведения против него расследования и снятия иммунитета.

После этого он исчез и был задержан в апреле 2017 года в гватемальском департаменте Солола. Сам Дуарте заявлял изначально о своей невиновности и дал согласие на экстрадицию. В июле того же года он был экстрадирован на родину.