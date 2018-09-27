Венесуэла обвиняет руководство PDVSA Gas в Колумбии в коррупции

МЕХИКО, 27 сен — РИА Новости. Власти Венесуэлы обвинили руководство подразделения государственной PDVSA — компании PDVSA Gas Colombia — в коррупции более чем на 100 миллионов долларов, сообщает Universal со ссылкой на генпрокурора страны Тарека Уильяма Сааба.

По его словам, глава компании Сара Мойа в 2007-2015 годах использовала без какого-либо контроля 221 миллион долларов, в том числе 112,9 миллиона в рамках соглашения о поставках топлива между PDVSA и Ecopetrol.

На средства компании Мойа приобрела 239 авиабилетов, в том числе в Париж и Боготу, сказал Сааб.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть. Добыча нефти в стране достигла на фоне кризиса минимального уровня.

На этом фоне аресты сотрудников различных подразделений PDVSA по подозрениям в коррупции приобрели массовый характер.