Президент Эстонии раскритиковала использование права вето в СБ ООН

ТАЛЛИН, 27 сен — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, раскритиковала использование права вето постоянными членами Совета Безопасности ООН, сообщила в среду канцелярия главы государства.

Кальюлайд заявила о поддержке инициативы лидера Франции Эмануэля Макрона, который предложил создать механизм ограничения права вето постоянных членов Совета Безопасности, если имели место крупномасштабные преступления.

"Мы последовательно поддерживаем предложение Франции, согласно которому перед лицом больших человеческих страданий постоянные члены Совбеза должны добровольно воздерживаться от использования вето", — цитирует Кальюлайд пресс-служба.

Правом вето в Совете Безопасности ООН обладают пять стран: Великобритания, США, Франция, Китай и Россия.