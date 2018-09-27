Лавров: Россия готова содействовать начинаниям Каракаса по развитию страны

ООН, 27 сен — РИА Новости. Москва готова содействовать начинаниям Каракаса по развитию страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Открывая встречу, Лавров сказал Мадуро, что "президент Путин передает наилучшие пожелания и приветы".

"Передайте от меня президенту Путину, что Венесуэла сейчас более сильная, чем раньше. Трудности закалили нас и сделали стальными. И мы встали на путь поддерживаемого экономического развития", — сказал Мадуро.

"Мы готовы всячески содействовать вашим начинаниям в рамках тех механизмов, которые созданы между Венесуэлой и РФ. Сейчас готовится заседание межправкомисси по торгово-экономическому сотрудничеству, рассчитываем на следующий месяц", — ответил ему Лавров.

Он подчеркнул, что Россия солидарна с народом Венесуэлы в отстаивании права на выбор собственного пути развития.

"Президент Трамп вчера сказал, что он категорически против вмешательства во внутренние дела, за уважение суверенитета государств. Мы с этим согласны", — добавил министр.