Туркмения впервые отметит День независимости на месяц раньше обычного

АШХАБАД, 27 сен — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Туркмения в четверг впервые отметит День независимости на месяц раньше обычного — с этого года главный праздник страны перенесен на 27 сентября.

Туркменистан 26 лет отмечал главный государственный праздник 27 октября, поскольку Верховный совет Туркменской ССР именно в этот день 1991 года, опираясь на итоги всенародного референдума по вопросу о независимости, принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана". Однако на Совете старейшин Туркменистана в октябре 2017 года был принят конституционный закон, который установил новую дату празднования главного государственного праздника страны – 27 сентября. Причины переноса даты не сообщались.

Главные торжества начнутся утром в Ашхабаде с возложения цветов к монументу независимости. Традиционно в этой церемонии принимают участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, парламент, правительство, главы местных администраций, дипломатический корпус страны, иностранные дипломаты, работающие в Ашхабаде, представители политических партий, общественных объединений, делегации со всех регионов Туркменистана, а также зарубежные гости.

Затем на центральной площади Ашхабада у президентского дворца состоится военный парад и праздничное шествие представителей регионов и отраслей народного хозяйства Туркменистана. Акция призвана продемонстрировать военную мощь вооруженных сил страны, а также успехи социально-экономического развития государства.

Празднование Дня независимости Туркменистана завершится концертами звезд туркменского шоу-бизнеса на концертных площадках Ашхабада и праздничным салютом.