В Саудовской Аравии призвали Канаду извиниться за слова о правозащитниках

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал Канаду принести извинения перед Эр-Риядом за требования освободить правозащитников, назвав подобные действия "возмутительными".

"Это возмутительно, что страна читает нам лекции и выставляет требования. Мы не банановая республика", — сказал он, выступая в Нью-Йорке в Совет по международным отношениям.

По его словам, Канада обязана "принести извинения" перед Эр-Риядом и признать, что такое требование было "ошибкой".

Ранее посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием. МИД Саудовской Аравии выразил сожаление по поводу такой "неприемлемой для двусторонних отношений" формулировки.

До этого глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих.

Создатель интернет-ресурса "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну.