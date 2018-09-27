Трамп и Мэй обсудили Сирию и "угрозу со стороны России и Ирана"

ООН, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили на полях Генеральной ассамблеи ООН ситуацию в Сирии и "противостояние угрозе со стороны Ирана и России", сообщил Белый дом.

"Лидеры обсудили различные глобальные вызовы, включая ситуацию в Сирии и противостояние угрозам со стороны Ирана и России. Президент Трамп и премьер-министр Мэй подтвердили намерение тесно координироваться в борьбе с этими и другими глобальными вызовами", — говорится в сообщении.

Ранее Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Сирию и Иран за "значительную приостановку" наступления в провинции Идлиб, которая остается последним оплотом вооруженной оппозиции и боевиков ряда террористических организаций.