ЛОНДОН, 26 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании зафиксирован третий случай заражения вирусом оспы обезьян, сообщило во вторник агентство при департаменте здравоохранения Великобритании Public Health England (PHE).

Третьим заразившимся оказался медицинский сотрудник, который ранее оказывал помощь и контактировал с двумя другими заболевшими, уточняет PHE. "Третий человек с вирусом в настоящее время изолирован, чтобы минимизировать риск передачи (вируса) другим людям. Они (инфицированные) наблюдаются в специальном подразделении госпиталя королевы Виктории в Ньюкасле", — отмечает агентство.

Медики также работают со всеми, кто контактировал с медиком за последние сутки.

Первый и второй случаи заражения данным вирусом в Великобритании были зафиксированы 8 и 11 сентября. В первом случае заразившимся оказался выходец из Нигерии, во втором – британец, недавно вернувшийся из Нигерии.

Вирус оспы обезьян относится к семейству поксвирусов. Заражение человека происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных и воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Основные симптомы: сильная головная боль, подъем температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь (чаще всего появляется на лице, ладонях и ступнях).