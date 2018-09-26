ЛОНДОН, 26 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании зафиксирован третий случай заражения вирусом оспы обезьян, сообщило во вторник агентство при департаменте здравоохранения Великобритании Public Health England (PHE).
Медики также работают со всеми, кто контактировал с медиком за последние сутки.
Вирус оспы обезьян относится к семейству поксвирусов. Заражение человека происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных и воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Основные симптомы: сильная головная боль, подъем температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь (чаще всего появляется на лице, ладонях и ступнях).