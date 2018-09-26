Глава Венесуэлы прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

МЕХИКО, 26 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду днем прибыл в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Приземляюсь в Нью-Йорке для участия в Генеральной Ассамблее Объединенных Наций. Я везу голос моего народа, еду полный страсти Родины, чтобы защитить правду", – написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

По словам Мадуро, он намерен принять солидарность правительств стран мира "в защите правды любимой родины Боливара". "Сегодня Венесуэла так сильна, как никогда, хочу, чтобы мир знал, что мы твердо стоим на ногах", – подчеркнул Мадуро в своем коротком видеообращении к гражданам страны с борта самолета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Мадуро на полях Генассамблеи ООН. Говоря о ситуации в Венесуэле, президент США назвал ее "позорной" и отметил, что Соединенные Штаты готовы к "любым вариантам" действий в связи с этим. Трамп уточнил, что рассматривает "как сильные, так и менее сильные варианты".

Во вторник Трамп с трибуны ООН подверг Мадуро жесткой критике за тяжелую экономическую и политическую ситуацию в Венесуэле.