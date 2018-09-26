Попытка Порошенко "сбежать" от российских журналистов попала на видео

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Появилось видео встречи президента Украины Петра Порошенко с российскими журналистами в кулуарах ООН. Ролик опубликован на YouTube-канале агентства Ruptly.

На кадрах видно, как журналист телеканала "Россия 1" Евгений Петров подошел к украинскому президенту, идущему по коридору, и попытался задать ему вопрос.

"Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы — "фейк-ньюс" и распространяете дезинформацию", — ответил Порошенко и скрылся за дверями.

Некоторые СМИ сообщили, что украинский президент сначала зашел в переговорную комнату российской делегации, но через пятнадцать секунд, осознав свою ошибку, вышел.

"Наверное, с туалетом перепутал", — пошутил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя эту ситуацию.