Президент Йемена потребовал от СБ ООН принудить хуситов к миру

ООН, 26 сен — РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади потребовал от Совета безопасности ООН воздействовать на захвативших власть в стране шиитских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) для выполнения ими резолюции ООН.
"Конфликт в Йемене не политический, который можно было бы решить только диалогом, захватившая власть группировка использовала все виды насилия. Я призываю ООН взять на себя ответственность за принуждение к миру, к нему может привести только решительное требование выполнения международных резолюций. Йемен по-прежнему больше, чем когда-либо, нуждается в поддержке всех сил", — добавил он.
Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны во главе с Хади продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну в 2015 году вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.