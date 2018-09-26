Президент Йемена потребовал от СБ ООН принудить хуситов к миру

ООН, 26 сен — РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади потребовал от Совета безопасности ООН воздействовать на захвативших власть в стране шиитских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) для выполнения ими резолюции ООН.

"Я требую от Совета безопасности ООН заставить хуситов выполнить резолюцию ООН, которая предусматривает их выход из населенных пунктов Йемена и разоружение", — заявил в среду Хади, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Конфликт в Йемене не политический, который можно было бы решить только диалогом, захватившая власть группировка использовала все виды насилия. Я призываю ООН взять на себя ответственность за принуждение к миру, к нему может привести только решительное требование выполнения международных резолюций. Йемен по-прежнему больше, чем когда-либо, нуждается в поддержке всех сил", — добавил он.

По его словам, Йемен останется единой страной в рамках справедливой федеративной системы.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны во главе с Хади продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну в 2015 году вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.