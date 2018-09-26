Россия инициирует в СБ ООН предложения по мирному процессу между Кореями

ООН, 26 сен — РИА Новости. Россия готова инициировать в СБ ООН предложения по поддержке мирного процесса, начавшегося между Сеулом и Пхеньяном, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы абсолютно точно инициируем в СБ ООН предложения, чтобы поддержать этот процесс (примирения на Корейском полуострове — ред.) между Сеулом и Пхеньяном", — сказал Лавров на встрече с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

Лавров также поблагодарил своего коллегу за гостеприимство, которое ему было оказано в ходе визита в Пхеньян в июне.

"Буду ждать вас в Москве", — добавил министр.