Лавров отметил важность диалога России и США для нераспространения ОМУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

ООН, 26 сен — РИА Новости. Диалог России и США имеет особое значение для укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), Москва призывает Вашингтон не приносить это сотрудничество "в жертву сиюминутным раскладам", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Диалог между Россией и США как двумя крупнейшими ядерными державами имеет особое значение для укрепления режима нераспространения ОМУ. Именно наши два государства стояли у истоков создания общих рамок многостороннего сотрудничества в целях противодействия попаданию оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов и борьбы с актами ядерного терроризма", — заявил он, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"По-прежнему считаем такое взаимодействие принципиально важным не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего международного сообщества. Призываем не приносить это сотрудничество в жертву сиюминутным раскладам и конъюнктурным расчетам", — добавил он.

Министр отметил, что Россия готова к совместной работе в пятерке ядерных держав со всеми другими странами в интересах укрепления глобальной стратегической стабильности.