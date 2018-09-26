Лавров отметил важность диалога России и США для нераспространения ОМУ

ООН, 26 сен — РИА Новости. Диалог России и США имеет особое значение для укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), Москва призывает Вашингтон не приносить это сотрудничество "в жертву сиюминутным раскладам", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По-прежнему считаем такое взаимодействие принципиально важным не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего международного сообщества. Призываем не приносить это сотрудничество в жертву сиюминутным раскладам и конъюнктурным расчетам", — добавил он.
Министр отметил, что Россия готова к совместной работе в пятерке ядерных держав со всеми другими странами в интересах укрепления глобальной стратегической стабильности.