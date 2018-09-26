В Госдуме прокомментировали новые санкции США против Китая

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новые американские санкции дают России новое "окно возможностей", поскольку чем шире санкционный фронт, тем их легче преодолеть, считает депутат Госдумы, возглавляющий в Думе комиссию по ОПК, Владимир Гутенев.

"Мне кажется, что сейчас мы получили новое окно возможностей в связи со вторичными санкциями. В тех перечнях, которые появились, я увидел, что американцы не чувствуют границ, они затронули (санкциями) уже закупочное ведомство минобороны Китая, против высокопоставленных армейских чиновников. Чем шире санкционный фронт, тем легче нам будет преодолевать его последствия, которые санкции имеют", — сказал он журналистам.

По его словам, санкции будут иметь последствия для курса доллара и США, потому что Китай уже переводит значительную часть расчетов с внешними партнёрами в национальную валюту.

"Для российской экономики новые санкции не несут каких-то серьезных угроз, наоборот, расширяют число наших союзников по санкционному давлению", — сказал он.