В Госдуме прокомментировали новые санкции США против Китая

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новые американские санкции дают России новое "окно возможностей", поскольку чем шире санкционный фронт, тем их легче преодолеть, считает депутат Госдумы, возглавляющий в Думе комиссию по ОПК, Владимир Гутенев.
По его словам, санкции будут иметь последствия для курса доллара и США, потому что Китай уже переводит значительную часть расчетов с внешними партнёрами в национальную валюту.
"Для российской экономики новые санкции не несут каких-то серьезных угроз, наоборот, расширяют число наших союзников по санкционному давлению", — сказал он.