Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с главой МИД КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018