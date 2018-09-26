Глава МИД КНР призвал к достижению мира на Корейском полуострове

ООН, 26 сен – РИА Новости. Китай приветствует наблюдаемый в последнее время прогресс в ситуации на Корейском полуострове, призывает все соответствующие стороны работать в направлении создания мирного механизма и достижения скорейшей денуклеаризации на Корейском полуострове, заявил в среду глава МИД Китая Ван И на заседании СБ ООН по нераспространению.

"С начала этого года ситуация на Корейском полуострове продемонстрировала значительный прогресс, Китай приветствует это", — заявил глава внешнеполитического ведомства КНР.

По его словам, "Китай поддерживает достижение важного общего понимания между лидерами США и КНДР на саммите в Сингапуре, а также поддерживает Пхеньян и Сеул в их усилиях по улучшению отношений".

"Мы призываем все стороны воспользоваться имеющимися возможностями для того, чтобы превратить политический консенсус в конкретные действия, работать в направлении установления мирного механизма, скорейшего достижения денуклеаризации и продолжительного мира на Корейском полуострове", — подчеркнул Ван И.