Венгрия вновь блокирует заседания комиссии "Украина-НАТО"

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Венгрия продолжает блокировать заседания специальной комиссии "Украина-НАТО" на министерском уровне, сообщили в среду в пресс-службе миссии Украины при НАТО агентству УНН.
"Сейчас нет согласования по проведению комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Пока проведение такого заседания не предвидится… Не секрет, что Венгрия в последнее время блокирует проведение заседаний комиссии Украина-НАТО на уровне выше посла, так что это также связано с этим", — заявили в пресс-службе.
Ранее Украина и НАТО не смогли провести заседание совместной комиссии на министерском уровне, поскольку Венгрия блокирует заседания из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.