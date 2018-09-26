Венгрия вновь блокирует заседания комиссии "Украина-НАТО"

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Венгрия продолжает блокировать заседания специальной комиссии "Украина-НАТО" на министерском уровне, сообщили в среду в пресс-службе миссии Украины при НАТО агентству УНН.

В штаб-квартире НАТО 3-4 октября 2018 года пройдут встречи в рамках Североатлантического совета на уровне министров обороны.

"Сейчас нет согласования по проведению комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Пока проведение такого заседания не предвидится… Не секрет, что Венгрия в последнее время блокирует проведение заседаний комиссии Украина-НАТО на уровне выше посла, так что это также связано с этим", — заявили в пресс-службе.

Ранее Украина и НАТО не смогли провести заседание совместной комиссии на министерском уровне, поскольку Венгрия блокирует заседания из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.