Россия предостерегла от попыток провокаций с биологическим оружием

ООН, 26 сен — РИА Новости. Москва предостерегает от попыток провести провокации с использованием биологического оружия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"То, как развиваются события, дает основание полагать, что сегодня нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия. Учитывая помянутые попытки манипулировать статусом конвенции о запрещении химического оружия, хочу предостеречь от искушения использовать в тех же целях и конвенцию о биологическом и токсинном оружии", — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.