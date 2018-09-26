Выход США сделки по Ирану угрожает режиму нераспространения, заявил Лавров

ООН, 26 сен – РИА Новости. Выход США из иранской ядерной сделки создает серьезную угрозу режиму нераспространения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Односторонний выход Соединенных Штатов из этого документа создает серьезную угрозу для режима нераспространения, тем более, как многие до меня здесь подчеркивали, Тегеран четко следует взятым на себя в рамках СВПД обязательствам. И это регулярно подтверждается МАГАТЭ. Россия убеждена в необходимости сохранить СВПД, над чем мы сейчас активно работаем вместе с Ираном, Китаем, Евросоюзом. В противном случае мы можем столкнуться с ростом напряженности на всем Ближнем Востоке, чреватым рисками для региональной стабильности и режима нераспространения", — сказал Лавров, выступая на Совете безопасности ООН.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.