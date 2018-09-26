Урегулирование иранской проблемы нельзя сводить к санкциям, заявил Макрон

ООН, 26 сен — РИА Новости. Урегулирование иранской проблемы требует долгосрочной стратегии, которая не должна ограничиваться лишь санкциями и сдерживанием, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на заседании Совбеза ООН по нераспространению.

"Я полагаю, что мы должны вместе построить для урегулирования этого кризиса долгосрочную стратегию, которая не может сводиться к политике санкций и сдерживанию", — заявил французский лидер. Он подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий "не является совершенным, но он представляет собой решающий шаг" к тому, чтобы помешать Ирану владеть ядерным оружием.

"Несмотря на то, что серьезный кризис доверия был порожден новым введением США экстерриториальных санкций, Тегеран продолжает соблюдать взятые обязательства", — отметил Макрон.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.