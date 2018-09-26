Венесуэла осудила заявления Трампа о свержении власти в республике

МЕХИКО, 26 сен — РИА Новости. Венесуэла осуждает "воинственные и направленные на вмешательство" в ее внутренние дела заявления президента США Дональда Трампа, говорится в коммюнике МИД южноамериканской страны.

Во вторник пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Трамп считает возможным легко свергнуть власти Венесуэлы военным путем.

"Они (заявления) направлены на продвижение вооруженного мятежа в стране и свидетельствуют о политике по смене режима, которую поддерживает правительство (США) при участии некоторых латиноамериканских правительств", — отмечается в заявлении.

"Эти заявления не являются изолированным элементом с учетом того, что они возникают в контексте последовательных угроз военного вмешательства в дела Венесуэлы и на фоне увеличения военного присутствия США в регионе, стремясь создать региональный конфликт еще не виданного масштаба", — говорится в коммюнике МИД.