Глава Косово похвастался встречей с Трампом

БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи разместил в среду в Facebook фотографию со встречи с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил Вашингтон за "дружбу".
На опубликованной в среду фотографии с Трампом косовский лидер стоит с женой Люмнией, а президент США — со своей супругой Меланьей.
"Да благословит Господь Соединенные Штаты Америки и вечную дружбу между нашими народами", — написал Тачи в социальной сети, не сообщив подробностей или содержания разговора.
Ни один важный вопрос для самопровозглашенного Косово, начиная от парламентских выборов, разграничения с Черногорией, диалога Белграда и Приштины в Брюсселе до внутриполитических конфликтов и борьбы с криминалом и коррупцией, не обходился без внимания и советов посла США.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.