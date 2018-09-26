Отец Бутиной назвал беседу с Москальковой многообещающей

Встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018

Встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий назвал беседу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой многообещающей и заявил, что ждёт в ближайшем будущем подвижек по делу его дочери.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

"Беседа весьма многообещающая была. Я думаю, что какие-то подвижки в обозримом ближайшем будущем будут положительные", — сказал журналистам Бутин.

Отец Бутиной добавил, что в связи с послаблением режима для заключенной у его дочери есть возможность "иметь нормальное время сна и бодрствования", покидать камеру для посещения спортивных мероприятий, а также общаться с другими заключёнными. Последний раз Валерий общался с Марией в воскресенье.

"Она, конечно, старается не расстраивать нас. Не говорит все, насколько ей тяжело, хотя больше даже мы из СМИ узнавали, что были достаточно тяжёлые моменты ее пребывания, связанные с отсутствием нормального сна, когда ее там каждые 15 минут будили, связанные с ненормальным температурным режимом, в месте содержания", — отметил Бутин.

Бутин поблагодарил всех, кто участвует в судьбе Марии, и сообщил, что на территории России сейчас работает сайт, который позволит всем неравнодушным также поучаствовать в судьбе его дочери.

"Поскольку этот сайт был открыт ее адвокатом на территории США, есть поступления людей и на территории США. Там достаточно здравомыслящих и понимающих людей. И у нас тоже есть поступления от неравнодушных людей. Полегче стало в плане финансирования, но это ещё далеко для того, чтобы обеспечить ее полноценную защиту", — заключил Бутин.

Бутина провела 35 дней в одиночной камере, а на минувшей неделе стало известно, что администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести ее на общий режим содержания. Теперь Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также общение с окружающими ее людьми. Москалькова назвала это завершением первого этапа борьбы за полное освобождение Бутиной и пообещала "делать все возможное для ее скорейшего возвращения на родину".