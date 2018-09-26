В Киеве объяснили, зачем корабли ВМС Украины зашли в Азовское море

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинские корабли "Донбасс" и "Корец" зашли в Азовское море, чтобы обеспечивать защиту портов и экономических интересов страны, заявил агентству "Укринформ" заместитель командира морского командования ВМС Украины, капитан первого ранга Максим Кириакиди.

"Корабли сюда зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря", — сказал он.

По его словам, основой для создания военной базы ВМС Украины станет поисково-спасательное судно А500 "Донбасс".

"Этот корабль будет как кораблем обеспечения, так и кораблем управления катерами в море. Он будет координировать действия наших сил", — отметил Кириакиди.

Ранее Киев сообщил о намерении усилить присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию перебросили два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые в минувшее воскресенье прошли через Керченский пролив.

При этом целесообразность создания подобной базы ставилась экспертами под сомнение. Так, по словам председателя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитана первого ранга запаса Михаила Ненашева, этот шаг является исключительно политическим, так как военное значение ВМС Украины ничтожно.