Трамп заявил о готовности к встрече с Мадуро

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на полях Генассамблеи ООН.

"Если он (Мадуро – ред.), если он хочет встретится, я встречусь", — сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке. Выступление Трампа транслировали американские телеканалы.

Говоря о ситуации в Венесуэле, президент США назвал ее "позорной" и отметил, что Соединенные Штаты готовы к "любым вариантам" действий в связи с этим. Трамп уточнил, что рассматривает "как сильные, так и менее сильные варианты".

"В Венесуэле отличные люди. Мы позаботимся о них", — добавил американский лидер.

Во вторник Трамп с трибуны ООН подверг Мадуро жесткой критике за тяжелую экономическую и политическую ситуацию в Венесуэле.