Министр обороны Литвы призвал не использовать российское ПО в госведомствах

ВИЛЬНЮС, 26 сен — РИА Новости. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис призвал отказаться от использования российского программного обеспечения в государственных ведомствах.

Ранее в среду портал LRT сообщил, что государственные ведомства пользуются российским программным обеспечением около 10 лет. В частности, его используют банк Литвы, департамент полиции, служба расследования финансовых преступлений, служба контролера при парламенте, департамент пожарной безопасности и спасения. Кроме того, российский продукт – ABBYY eform filler используют Налоговая инспекция, Фонд государственного страхования и другие ведомства.

"Все следует решать на основании пропорций и существующих рисков и браться за временные действия, чтобы этим риском управлять. Конечно, в будущем следует эти (российские — ред.) программы (которым пользуются ведомства Литвы — ред.) отозвать", — сказал Кароблис порталу.

Это уже не первый случай, когда Литва выступает против использования российского программного обеспечения в государственных структурах. Так, в декабре 2017 года правительство страны обязало государственные структуры и компании заменить программное обеспечение "Лаборатории Касперского". По мнению властей Литвы, продукция компании потенциально угрожала национальной безопасности страны. В свою очередь, представители компании "Лаборатория Касперского" в Вильнюсе не исключили, что оспорят решение литовских властей.

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