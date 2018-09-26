МОСКВА, 26 сент — РИА Новости. России и Молдавии следует начать работу на уровне правительств, пока что отношения стран строятся на контактах президентов, заявил глава Молдавии Игорь Додон на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

Последние годы в Молдавии продолжается противостояние президента Додона с парламентским большинством и правительством республики. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада.

"Конечно, бизнес хочет работать вместе, но мы должны на уровне государства им в этом не то, чтобы помогать, но не мешать хотя бы. Я знаю, что с российской стороны открытость есть. Сейчас осталось дело с нашей стороны. Со стороны президента есть полная поддержка. Нам нужно все-таки начать работу на уровне правительств", — сказал Додон.

Он отметил, что последние полтора года двусторонние отношения сводятся к контактам на уровне президентов двух стран.