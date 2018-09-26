Додон рассказал, когда может возобновиться работа российско-молдавской МПК

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Работа российско-молдавской межправкомиссии может возобновиться в октябре-ноябре, со стороны Молдавии есть полная поддержка, заявил президент республики Игорь Додон на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

"Межправкомиссия не проводила работу с ноября 2016 года, уже будет два года скоро. У нас не было такого перерыва двусторонних отношений за все 27 лет независимости. Поэтому нужно работу межправкомиссии возвращать, я это сказал и правительству республики Молдова", — сказал Додон.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время будут продолжены переговоры на уровне министерств иностранных дел, я знаю, что это будет в октябре-ноябре, и после этого или параллельно уже начнет работать и межправкомиссия. С нашей стороны полная поддержка по этим вопросам есть", — отметил он.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>