На Украине 24 человека отравились в школе-интернате

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Число отравившихся в школе-интернате в Ровенской области Украины выросло с девяти до 24 человек, сообщила в среду пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава.

Ранее областное управление Национальной полиции Украины сообщило, что семь воспитанников и двое работников школы-интерната госпитализированы с отравлением, учебный процесс приостановлен.

"Число больных, пострадавших во время вспышки острой кишечной инфекции в "Мизоцкой специализированной общеобразовательной школе-интернате I-II ступеней", составляет 24 человека, из них 22 ребенка и два работника заведения", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 16 человек находятся в больнице, восемь лечатся амбулаторно.

По данным Минздрава, возбудителем острой кишечной инфекции оказалась сальмонелла энтеритидис. Ее обнаружили в охлажденном сыром мясе и на рабочих поверхностях пищеблока. Вероятным источником инфекции могли быть двое работников столовой, у которых также обнаружили сальмонеллез. Кроме того, обнаружены бактерии группы кишечной палочки на рабочих поверхностях и объектах окружающей среды и в продуктах питания, добавили в пресс-службе.