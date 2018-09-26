В Белом доме не комментируют возможную встречу Патрушева и Болтона

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. В Белом доме пока не комментируют новую возможную встречу советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, о которой ранее сообщили в Кремле.

"Нам не о чем сообщить на данный момент", — заявили РИА Новости в пресс-службе Белого дома.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что разговор об очередном контакте Патрушева и Болтона "переведен в практическую плоскость".

Предыдущая встреча Патрушева и Болтона состоялась в августе в Женеве. Переговоры прошли в закрытом формате в постпредстве США при женевском отделении ООН. С российской стороны в них участвовал также замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Встреча Болтона и Патрушева проходила в продолжение переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в Хельсинки. Новая встреча лидеров, по словам Ушакова, пока не прорабатывается.