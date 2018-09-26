ТЕГЕРАН, 26 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом перспективы российско-афганского сотрудничества в сфере борьбы с международными террористическими организациями и с распространением наркотиков.

Встреча Патрушева и Мохиба прошла в Тегеране, где они принимали участие в многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши контакты продолжались. Готовы к диалогу в самых различных форматах", — сказал Патрушев своему коллеге.

Секретарь СБ РФ отметил высокий уровень диалога, который у него был налажен с предшественником Мохиба. Он также поблагодарил индийских коллег за взаимодействие с РФ в двустороннем и многосторонних форматах. В частности, он вспомнил о прошедшей в этом году в Сочи международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в которой также участвовал Афганистан. Патрушев пригласил своего коллегу на такую же встречу в следующем году.