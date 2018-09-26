Додон собирается обсудить с Козаком урегулирование ситуации в Приднестровье

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что рассчитывает в среду обсудить с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком урегулирование ситуации в непризнанном Приднестровье.
Козак назначен в этом году специальным представителем президента РФ по торгово-экономическим связям с Молдавией.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.