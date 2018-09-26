Додон собирается обсудить с Козаком урегулирование ситуации в Приднестровье

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что рассчитывает в среду обсудить с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком урегулирование ситуации в непризнанном Приднестровье.

"Я хочу, чтобы мы сегодня обсудили и эти вопросы, и другие, которые касаются наших двусторонних отношений: Приднестровье. Вы знаете, что были встречи с руководителями, и я тоже встречался недавно. Этот спектр вопросов, я очень надеюсь, что мы сегодня обсудим", — сказал Додон на встрече с Козаком.

Козак назначен в этом году специальным представителем президента РФ по торгово-экономическим связям с Молдавией.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.