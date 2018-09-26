БРЮССЕЛЬ, 26 cен — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссар по социальным вопросам Марианн Тиссен в среду на встрече в Брюсселе с главой ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майклом О'Лири указала на необходимость соблюдать трудовое законодательство Евросоюза.

Встреча состоялась по просьбе О'Лири в преддверии намеченной на 28 сентября забастовки бортпроводников и пилотов из Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии, Испании и Португалии, работающих на Ryanair.

"Соблюдение законодательства ЕС — это не то, о чем должны вести переговоры трудящиеся, и это не то, что может по-разному делаться в отдельных странах. Сегодня я ясно дала это понять господину О'Лири. Я не против Ryanair или бизнес-модели "лоукост", но с большим успехом приходит и большая ответственность", — заявила Тиссен журналистам.

По ее словам, "внутренний рынок (ЕС) — это не джунгли; в нем установлены четкие правила справедливой мобильности рабочей силы и защиты трудящихся". "Речь идет не об академических дебатах, а о конкретных социальных правах работника", — указала еврокомиссар.

Национальные профсоюзы требуют от руководства Ryanair с января 2019 года, а не с марта 2020-го, как оно предлагает, отказаться от применения ирландского законодательства к своим работникам из других стран.

Компания в связи с забастовкой оповестила около 30 тысяч пассажиров, купивших билеты на отмененные рейсы, за три дня сообщив им об аннулировании 190 рейсов (8% от общего количества).

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.