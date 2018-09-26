Власти Марокко задержали трех испанцев после стрельбы по судну с мигрантами

МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Трое подданных Испании были задержаны марокканскими властями по обвинению в содействии нелегальной переправке людей из Африки в Европу, сообщил телеканал 24 Horas.

Ранее портал Medias24 сообщил о задержании одного испанца.

Накануне Королевские военно-морские силы Марокко открыли огонь по скоростной лодке, перевозившей нелегальных мигрантов по Средиземному морю в Испанию, одна женщина погибла, трое получили ранения. Погибшая марокканка. Всего в лодке находились 25 человек.

Задержан испанец, управлявший лодкой, а также еще двое поданных Испании.

Испанский МИД пока не дал комментарий по поводу инцидента.

Миграционный поток в Испанию в нынешнем году резко увеличился. В начале года через Средиземное море в эту страну попали 35 653 мигранта – это больше, чем за предыдущие три года вместе, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Всего в страны Европы через Средиземное море с начала года приникли 80 602 человек, 1 730 погибли.